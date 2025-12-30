Selain di Kawasan Puncak Bogor, Car Free Night Juga Bakal Diberlakukan di Jalan Tegar Beriman
jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Polres Bogor menyiapkan pelaksanaan Car Free Night (CFN) di kawasan Jalan Tegar Beriman, Cibinong.
Kebijakan ini menjadi alternatif ruang perayaan malam tahun baru bagi masyarakat, selain kegiatan rutin tahunan yang biasa digelar di kawasan wisata Puncak.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, mengatakan skema pengaturan lalu lintas CFN di Jalan Tegar Beriman telah disepakati secara matang bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Pengaturan lalu lintas disusun secara terukur agar kegiatan berjalan tertib dan tidak mengganggu mobilitas masyarakat,” ujar Bayu.
Bayu menjelaskan, jalur lambat di sepanjang Jalan Tegar Beriman akan disterilkan sepenuhnya dari parkir kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung.
“Parkir tidak disiapkan di badan jalan. Kendaraan akan diarahkan ke area dinas dan instansi teknis di sekitar Jalan Tegar Beriman agar tidak mengganggu pergerakan lalu lintas,” katanya.
Selain itu, aktivitas pedagang akan dikonsentrasikan pada titik-titik yang telah ditentukan.
