Harga Emas dan Perak Hari Ini, 30 Desember 2025: Logam Mulia 1 Gram Dibandrol Rp2,5 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak di pasar logam mulia Indonesia pada Selasa, 30 Desember 2025, tercatat stabil di seluruh varian berat.

Berdasarkan laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga Rp2.501.000 sebelum pajak dan menjadi Rp2.507.253 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran 1.000 gram (1 kilogram) dibanderol sebesar Rp2.441.600.000 atau Rp2.447.704.000 setelah pajak.

Selain emas batangan reguler, produk edisi khusus seperti Gift Series, Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III juga tercatat memiliki harga lebih tinggi karena nilai desain dan koleksi.

Di sisi lain, harga perak murni dan perak heritage yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen menunjukkan nilai yang relatif stabil dan masih diminati sebagai alternatif investasi logam mulia.

Daftar Harga Emas Batangan (PPh 0,25%)

0,5 gram: Rp1.300.500 → Rp1.303.751

1 gram: Rp2.501.000 → Rp2.507.253