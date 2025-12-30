Hendak ke Puncak Saat Tahun Baru? Ini Aturan Car Free Night dan Jalur Alternatifnya

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, bekerja sama dengan Polres Bogor akan menerapkan kebijakan Car Free Night (CFN) di Jalur Puncak pada malam pergantian Tahun Baru 2026.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas sekaligus lonjakan wisatawan di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan bahwa penerapan CFN merupakan bagian dari pengamanan terpadu guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama perayaan malam tahun baru.

“Car Free Night diterapkan untuk mengurangi kepadatan dan potensi kemacetan di Jalur Puncak pada malam pergantian tahun, sekaligus memastikan keamanan masyarakat,” ujar Ajat.

CFN di Jalur Puncak akan diberlakukan mulai 31 Desember 2025 pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2026 pukul 06.00 WIB.

Selama periode tersebut, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Cianjur atau Bandung akan dialihkan melalui Jalur Sukabumi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan jalur alternatif Cibubur–Cileungsi–Jonggol–Cariu–Cikalong–Cianjur guna menghindari kepadatan di kawasan Puncak.

Polres Bogor akan melakukan penyekatan kendaraan di enam titik utama Jalur Puncak.