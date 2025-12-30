JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hendak ke Puncak Saat Tahun Baru? Ini Aturan Car Free Night dan Jalur Alternatifnya

Hendak ke Puncak Saat Tahun Baru? Ini Aturan Car Free Night dan Jalur Alternatifnya

Selasa, 30 Desember 2025 – 08:00 WIB
Hendak ke Puncak Saat Tahun Baru? Ini Aturan Car Free Night dan Jalur Alternatifnya - JPNN.com Jabar
Pemkab Bogor bekerja sama dengan Polres Bogor akan menerapkan kebijakan Car Free Night (CFN) di Jalur Puncak pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, bekerja sama dengan Polres Bogor akan menerapkan kebijakan Car Free Night (CFN) di Jalur Puncak pada malam pergantian Tahun Baru 2026.

Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas sekaligus lonjakan wisatawan di kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengatakan bahwa penerapan CFN merupakan bagian dari pengamanan terpadu guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama perayaan malam tahun baru.

Baca Juga:

“Car Free Night diterapkan untuk mengurangi kepadatan dan potensi kemacetan di Jalur Puncak pada malam pergantian tahun, sekaligus memastikan keamanan masyarakat,” ujar Ajat.

CFN di Jalur Puncak akan diberlakukan mulai 31 Desember 2025 pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2026 pukul 06.00 WIB.

Selama periode tersebut, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Cianjur atau Bandung akan dialihkan melalui Jalur Sukabumi.

Baca Juga:

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan jalur alternatif Cibubur–Cileungsi–Jonggol–Cariu–Cikalong–Cianjur guna menghindari kepadatan di kawasan Puncak.

Polres Bogor akan melakukan penyekatan kendaraan di enam titik utama Jalur Puncak.

Pemkab Bogor bekerja sama dengan Polres Bogor akan menerapkan kebijakan Car Free Night (CFN) di Jalur Puncak pada malam pergantian Tahun Baru 2026
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Car Free Night Jalur Puncak CFN puncak bogor car free night polres bogor malam tahun baru Rekayasa Lalu Lintas Puncak jalur alternatif puncak pemkab bogor kabupaten bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU