JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 3 Pesan Dedie A Rachim Saat Meninjau Proyek Penataan Kawasan GOR Pajajaran Bogor

3 Pesan Dedie A Rachim Saat Meninjau Proyek Penataan Kawasan GOR Pajajaran Bogor

Senin, 29 Desember 2025 – 21:00 WIB
3 Pesan Dedie A Rachim Saat Meninjau Proyek Penataan Kawasan GOR Pajajaran Bogor - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat meninjau Proyek Penataan Kawasan GOR Pajajaran. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan tiga poin penting saat memimpin apel pagi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Senin (29/12/2025).

Ketiga poin tersebut meliputi kesiapan atlet Kota Bogor menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026, progres rehabilitasi GOR Pajajaran, serta penataan kawasan GOR Pajajaran agar menjadi lebih baik dan lebih indah.

Dedie Rachim menegaskan bahwa Kota Bogor menargetkan perolehan 100 medali emas pada Porprov 2026.

Baca Juga:

Oleh karena itu, kesiapan atlet dan dukungan sarana serta prasarana olahraga menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Bogor.

Didampingi Kepala Dispora Kota Bogor Anas S. Rasmana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Juniarti Estiningsih, serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Chusnul Rozaki, Dedie Rachim meninjau berbagai fasilitas yang telah selesai direvitalisasi dan direhabilitasi di kawasan GOR Pajajaran.

Fasilitas tersebut meliputi Stadion GOR Pajajaran, lapangan indoor, lapangan softball, pedestrian, area taman dan jalur hijau, serta keseluruhan kawasan GOR Pajajaran.

Baca Juga:

“Saya ingin memastikan bahwa pekerjaan tahap satu dari rehabilitasi GOR Pajajaran dan kawasan GOR Pajajaran sudah mencapai 100 persen,” ujar Dedie Rachim.

Ia menjelaskan, setelah pembangunan tahap pertama rampung sepenuhnya, Pemerintah Kota Bogor akan melanjutkan pembangunan tahap kedua pada tahun 2026.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan tiga poin penting saat memimpin apel pagi dan meninjau progres penataan kawasan Gor Pajajaran
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gor pajajaran revitalisasi gor pajajaran Penataan Kawasan GOR Pajajaran pemkot bogor kota bogor wali kota bogor dedie a rachim porprov jabar Dispora Kota Bogor dpupr kota bogor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU