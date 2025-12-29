3 Pesan Dedie A Rachim Saat Meninjau Proyek Penataan Kawasan GOR Pajajaran Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan tiga poin penting saat memimpin apel pagi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Senin (29/12/2025).

Ketiga poin tersebut meliputi kesiapan atlet Kota Bogor menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026, progres rehabilitasi GOR Pajajaran, serta penataan kawasan GOR Pajajaran agar menjadi lebih baik dan lebih indah.

Dedie Rachim menegaskan bahwa Kota Bogor menargetkan perolehan 100 medali emas pada Porprov 2026.

Baca Juga: Puncak Bogor Masuk 3 Besar Destinasi Favorit Wisatawan di Libur Nataru Tahun Ini

Oleh karena itu, kesiapan atlet dan dukungan sarana serta prasarana olahraga menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Bogor.

Didampingi Kepala Dispora Kota Bogor Anas S. Rasmana, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Juniarti Estiningsih, serta Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Chusnul Rozaki, Dedie Rachim meninjau berbagai fasilitas yang telah selesai direvitalisasi dan direhabilitasi di kawasan GOR Pajajaran.

Fasilitas tersebut meliputi Stadion GOR Pajajaran, lapangan indoor, lapangan softball, pedestrian, area taman dan jalur hijau, serta keseluruhan kawasan GOR Pajajaran.

“Saya ingin memastikan bahwa pekerjaan tahap satu dari rehabilitasi GOR Pajajaran dan kawasan GOR Pajajaran sudah mencapai 100 persen,” ujar Dedie Rachim.

Ia menjelaskan, setelah pembangunan tahap pertama rampung sepenuhnya, Pemerintah Kota Bogor akan melanjutkan pembangunan tahap kedua pada tahun 2026.