JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Nasib UMK Depok 2026 Ada di Tangan Gubernur Jabar

Nasib UMK Depok 2026 Ada di Tangan Gubernur Jabar

Senin, 29 Desember 2025 – 19:00 WIB
Nasib UMK Depok 2026 Ada di Tangan Gubernur Jabar - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Sidik Mulyono, menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Depok Tahun 2026 sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Ini kan wewenangnya ada di Gubernur Jawa Barat terkait UMK Depok,” ujar Sidik saat dikonfirmasi, Senin (29/12).

Sidik menjelaskan, Disnaker Kota Depok hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembahasan melalui Dewan Pengupahan Kota Depok (Depeko).

Baca Juga:

Depeko terdiri atas unsur pemerintah, serikat pekerja atau serikat buruh, serta unsur pengusaha.

Pada Senin (22/12), Depeko telah menggelar rapat pleno untuk membahas usulan besaran kenaikan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Depok Tahun 2026. Dari rapat tersebut, masing-masing unsur menyampaikan usulan yang berbeda.

Unsur serikat pekerja atau serikat buruh mengusulkan kenaikan UMK Depok Tahun 2026 sebesar 7,11 persen atau menjadi Rp 5.565.292.

Baca Juga:

Selain itu, mereka juga mengusulkan penetapan UMSK sebesar 1 persen dari UMK.

Sementara itu, unsur pengusaha mengusulkan kenaikan UMK sebesar 5,47 persen atau menjadi Rp 5.480.031.

Kepala Disnaker Kota Depok, Sidik Mulyono, menegaskan penetapan UMK Depok 2026 sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   upah minimum kota umk depok disnaker depok umsk depok pemkot depok kota depok wali kota depok supian suri gubernur jawa barat dedi mulyadi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU