Wisata Jalan Braga, Dari Arsitektur Eropa, Roti Legendaris hingga Kopi Kekinian

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kawasan heritage Braga di Kota Bandung masih jadi primadona wisatawan.

Kawasan ini sering disebut sebagai "Paris van Java" karena arsitekturnya yang kental dengan nuansa kolonial Eropa.



Berjalan di Braga terasa seperti melakukan perjalanan melintasi waktu.

Berikut alasan kawasan Braga cocok jadi destinasi wisata di akhir tahun 2025:

Baca Juga: Seorang Pedagang Buah Jadi Korban Pembacokan di Kota Bandung

1. Arsitektur dan Atmosfer

Jalannya masih mempertahankan sebagian besar bangunan asli berarsitektur Art Deco dari masa Hindia Belanda.

Alih-alih aspal polos, sebagian jalan Braga menggunakan batu andesit yang memberikan kesan klasik dan mewah.

Baca Juga: Atlet Menembak Depok Sabet 8 Medali di Kejurda dan Jabar Open 2025

Di sini juga, wisatawan akan menemukan gedung-gedung ikonik seperti Gedung De Vries dan berbagai toko tua yang fasadnya masih dijaga keasliannya.

2. Surga Kuliner