JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Epson Luncurkan SureColor SC-P7330 dan SC-P9330, Standar Baru Printer Foto Profesional Format Besar

Epson Luncurkan SureColor SC-P7330 dan SC-P9330, Standar Baru Printer Foto Profesional Format Besar

Senin, 29 Desember 2025 – 13:00 WIB
Epson Luncurkan SureColor SC-P7330 dan SC-P9330, Standar Baru Printer Foto Profesional Format Besar - JPNN.com Jabar
Epson Indonesia meluncurkan SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330 guna memperkuat posisinya di segmen pencetakan profesional. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson, perusahaan teknologi global di bidang solusi pencetakan dan pencitraan, kembali memperkuat posisinya di segmen pencetakan profesional dengan meluncurkan dua printer foto format besar terbaru, SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330.

Kedua perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional kreatif yang menuntut presisi tinggi, konsistensi warna, serta fleksibilitas maksimal dalam menghasilkan karya berkualitas premium.

Sebagai penerus langsung dari seri SureColor SC-P6000 dan SC-P8000, model terbaru ini menghadirkan berbagai peningkatan signifikan yang mendukung alur kerja modern.

Baca Juga:

Printer ini ditujukan bagi fotografer profesional, studio kreatif, agensi periklanan, hingga seniman fine art yang membutuhkan hasil cetak berstandar galeri, baik untuk keperluan pameran, proofing warna, maupun reproduksi karya seni bernilai tinggi.

Akurasi Warna Tinggi dan Detail Tajam

SureColor SC-P7330 berukuran 24 inci dan SC-P9330 berukuran 44 inci dikembangkan dengan fokus pada ketajaman gambar dan akurasi warna.

Baca Juga:

Epson menghadirkan formulasi tinta terbaru dengan tambahan warna Violet, yang memungkinkan cakupan spektrum warna lebih luas, khususnya pada reproduksi warna biru dan ungu.

Peningkatan ini menghasilkan gradasi warna yang lebih halus, kedalaman hitam yang lebih baik, serta detail visual yang tajam dan konsisten.

Epson hadirkan SureColor SC-P7330 dan SC-P9330, standar baru presisi warna untuk pencetakan profesional
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Epson SureColor SC-P7330 Epson SureColor SC-P9330 printer foto profesional printer format besar Epson printer fine art printer fotografi profesional epson indonesia printer epson

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU