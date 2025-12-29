Epson Luncurkan SureColor SC-P7330 dan SC-P9330, Standar Baru Printer Foto Profesional Format Besar

jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson, perusahaan teknologi global di bidang solusi pencetakan dan pencitraan, kembali memperkuat posisinya di segmen pencetakan profesional dengan meluncurkan dua printer foto format besar terbaru, SureColor SC-P7330 dan SureColor SC-P9330.

Kedua perangkat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional kreatif yang menuntut presisi tinggi, konsistensi warna, serta fleksibilitas maksimal dalam menghasilkan karya berkualitas premium.

Sebagai penerus langsung dari seri SureColor SC-P6000 dan SC-P8000, model terbaru ini menghadirkan berbagai peningkatan signifikan yang mendukung alur kerja modern.

Printer ini ditujukan bagi fotografer profesional, studio kreatif, agensi periklanan, hingga seniman fine art yang membutuhkan hasil cetak berstandar galeri, baik untuk keperluan pameran, proofing warna, maupun reproduksi karya seni bernilai tinggi.

Akurasi Warna Tinggi dan Detail Tajam

SureColor SC-P7330 berukuran 24 inci dan SC-P9330 berukuran 44 inci dikembangkan dengan fokus pada ketajaman gambar dan akurasi warna.

Epson menghadirkan formulasi tinta terbaru dengan tambahan warna Violet, yang memungkinkan cakupan spektrum warna lebih luas, khususnya pada reproduksi warna biru dan ungu.

Peningkatan ini menghasilkan gradasi warna yang lebih halus, kedalaman hitam yang lebih baik, serta detail visual yang tajam dan konsisten.