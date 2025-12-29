Lengkap! Harga Logam Mulia dan Perak Hari Ini, Senin 29 Desember 2025

JPNN.com

Senin, 29 Desember 2025 – 10:00 WIB
Ilustrasi logam mulia. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak batangan yang dipasarkan di Indonesia pada Senin, 29 Desember 2025, tercatat relatif stabil dengan variasi harga berdasarkan berat dan jenis produk. 

Berdasarkan laman logammulia.com, harga emas batangan ukuran 1 kilogram tercatat mencapai lebih dari Rp2,54 miliar setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Imlek, Idul Fitri, dan Batik Seri III juga ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi seiring nilai estetika dan kolektibilitasnya. 

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini, 29 Desember 2025 (Harga sudah termasuk PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.351.370

1 gram: Rp2.602.490

2 gram: Rp5.144.830

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
