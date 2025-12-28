Cimol Bojot AA Hadirkan Perpaduan Cimol Isi Mozzarella dengan Kuah Keju

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Cimol Bojot AA terus berinovasi dalam mengolah jajanan tradisional cimol menjadi sajian modern yang relevan dan dapat dinikmati oleh berbagai generasi.

Berangkat dari kecintaan masyarakat terhadap cimol, Cimol Bojot AA konsisten menghadirkan kreasi baru tanpa meninggalkan cita rasa khas yang sudah dikenal.

Setelah sukses dengan produk cimol isi mozzarella, kali ini kembali menghadirkan inovasi melalui menu terbarunya, Cimol Kuah Keju dengan tagline “Kuahnya Ngeju Banget.”

Owner Cimol Bojot AA, Taufik Rustiadi mengatakan, Menu ini memadukan cimol berisi mozzarella yang kenyal dengan kuah keju yang creamy dan gurih, kemudian disempurnakan dengan taburan pilus renyah serta chili oil yang memberikan sensasi pedas sesuai selera.

"Perpaduan ini menghadirkan pengalaman ngemil yang lebih hangat, nyaman, dan seru di setiap suapan," ucapnya.

Untuk memperkenalkan menu terbarunya ini kepada masyarakat, Cimol Bojot AA menghadirkan sebuah aktivasi kreatif bertajuk Cimol Jumbo.

"Sebuah dummy berukuran besar berbentuk Cimol Kuah Keju yang ditempatkan di salah satu ikon Kota Bandung, tepatnya di kawasan Braga pada tanggal 24 desember hingga 28 desember 2025," tuturnya.

Kehadiran Cimol Jumbo ini, berhasil menarik perhatian dan antusiasme masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.