JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Cimol Bojot AA Hadirkan Perpaduan Cimol Isi Mozzarella dengan Kuah Keju

Cimol Bojot AA Hadirkan Perpaduan Cimol Isi Mozzarella dengan Kuah Keju

Minggu, 28 Desember 2025 – 18:00 WIB
Cimol Bojot AA Hadirkan Perpaduan Cimol Isi Mozzarella dengan Kuah Keju - JPNN.com Jabar
Cimol Bojot AA terus berinovasi dengan menghadirkan inovasi melalui menu terbarunya, Cimol Kuah Keju dengan tagline “Kuahnya Ngeju Banget.”Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Cimol Bojot AA terus berinovasi dalam mengolah jajanan tradisional cimol menjadi sajian modern yang relevan dan dapat dinikmati oleh berbagai generasi.

Berangkat dari kecintaan masyarakat terhadap cimol, Cimol Bojot AA konsisten menghadirkan kreasi baru tanpa meninggalkan cita rasa khas yang sudah dikenal.

Setelah sukses dengan produk cimol isi mozzarella, kali ini kembali menghadirkan inovasi melalui menu terbarunya, Cimol Kuah Keju dengan tagline “Kuahnya Ngeju Banget.”

Baca Juga:

Owner Cimol Bojot AA, Taufik Rustiadi mengatakan, Menu ini memadukan cimol berisi mozzarella yang kenyal dengan kuah keju  yang creamy dan gurih, kemudian disempurnakan dengan taburan pilus renyah serta chili oil yang memberikan sensasi pedas sesuai selera.

"Perpaduan ini menghadirkan pengalaman ngemil yang lebih hangat, nyaman, dan seru di setiap suapan," ucapnya.

Untuk memperkenalkan menu terbarunya ini kepada masyarakat, Cimol Bojot AA menghadirkan sebuah aktivasi kreatif bertajuk Cimol Jumbo.

Baca Juga:

"Sebuah dummy berukuran besar berbentuk Cimol Kuah Keju yang ditempatkan di salah satu ikon Kota Bandung, tepatnya di kawasan Braga pada tanggal 24 desember hingga 28 desember 2025," tuturnya.

Kehadiran Cimol Jumbo ini, berhasil menarik perhatian dan antusiasme masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.

Cimol Bojot AA menghadirkan perpaduan cimol isi mozzarella dengan kuah keju sebagai inovasi terbaru
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   cimol bojot AA cimol cimol mozzarella cimol kuah keju cimol jumbo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU