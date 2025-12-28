Gegara Rebutan Ponsel, Suami di Depok Tega Aniaya Istrinya Hingga Buta

JPNN.com

Minggu, 28 Desember 2025 – 15:00 WIB
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang perempuan berinisial AA menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh suaminya, RA, di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (23/12) sekitar pukul 15.30 WIB.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka serius pada bagian wajah, khususnya mata kiri, yang berujung pada kebutaan permanen.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, menjelaskan bahwa kejadian bermula sekitar pukul 12.00 WIB saat pelaku baru bangun tidur dan mengisi daya telepon selulernya di ruang tamu rumah mereka.

“Pelaku baru bangun tidur, melihat baterai handphone habis, kemudian mengisi daya handphone,” ujar Made.

Menurut Made, pelaku kemudian mengambil handphone milik korban yang saat itu sedang tidur di sampingnya.

Pelaku menggunakan handphone tersebut untuk bermain gim dengan posisi korban masih berbaring.

“Ketika pelaku sedang bermain gim, korban terbangun dan mencoba mengambil kembali handphonenya. Namun, pelaku menahan dengan cara membalikkan badan ke posisi tengkurap,” jelasnya.

Istri di Depok menjadi korban KDRT. Kejadian bermula saat keduanya berebut ponsel. Korban mengalami buta di mata kirinya karena dipukul oleh suaminya
