Libur Nataru: Ribuan Wisatawan Memadati Gunung Papandayan di Garut

jabar.jpnn.com, GARUT - Ribuan wisatawan dari berbagai daerah mengunjungi destinasi wisata Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk menikmati pemandangan kawah bekas letusan gunung dan berkemah pada momentum libur Natal dan akhir pekan.

"Untuk per hari mungkin di hari ini di atas angka dua ribuan," kata Manajer Operasional TWA Gunung Papandayan Amin Kaban di kawasan Gunung Papandayan, Garut, Sabtu (27/12).

Ia mengatakan sejak Rabu (24/12), sudah terjadi peningkatan kunjungan dibandingkan hari biasanya di bawah seribu orang ke destinasi wisata TWA Gunung Papandayan.

Pengunjung yang datang, menurut dia, beragam dari berbagai daerah seperti Jakarta dan kota sekitarnya, kemudian Bandung termasuk wisatawan lokal dari Garut untuk tujuan mengunjungi kawasan kawah, hutan mati maupun berkemah, kolam renang air hangat alami dan fasilitas lainnya.

"Memang sudah ada peningkatan untuk kunjungan, walaupun ada peningkatan tapi belum signifikan seperti tahun kemarin," katanya.

Ia mengatakan peningkatan kunjungan diperkirakan akan masih terus terjadi selama musim libur akhir tahun atau sampai pergantian tahun.

Pengelola wisata, kata dia, sudah menyiapkan petugas keamanan tambahan mulai dari gerbang, area parkir kendaraan, sampai di jalur pendakian maupun tempat perkemahan.

"Semua dijaga oleh sekuriti kami 24 jam," katanya.