ASAR Humanity Luncurkan Program “Gotong Royong Negeri: Sumatra Bangkit Kembali”

jabar.jpnn.com, DEPOK - ASAR Humanity resmi mengawali pelaksanaan program “Gotong Royong Negeri: Sumatra Bangkit Kembali” melalui aksi gotong royong serentak di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh.

Program ini menjadi langkah awal pemulihan lingkungan dan fasilitas publik dengan mengedepankan semangat kebersamaan serta kolaborasi lintas elemen masyarakat.

Kegiatan perdana atau kick off program tersebut dilaksanakan di 10 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, dan Bireuen.

Desa-desa sasaran meliputi Desa Air Tenang, Kecamatan Pasar Baru, Kabupaten Aceh Tamiang; Desa Rawe, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah; Dusun Teupin Gajah, Desa Seumatang, Kecamatan Julok, Aceh Timur; Desa Lhokseuntang, Kecamatan Julok, Aceh Timur.

Kemudian, Meunye Lhee, Desa Ranto, Kecamatan Nibong, Aceh Utara; Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya; Desa Bie, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, Desa Pante Baro Kumbang.

Selanjutnya, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireuen; Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Bireuen; serta Desa Lhok Nga, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya.

Dalam pelaksanaannya, ASAR Humanity mengerahkan sejumlah alat berat serta melibatkan ratusan relawan bersama masyarakat setempat, pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, mahasiswa, pelajar, dan mitra kolaborasi.

Aksi gotong royong difokuskan pada pembersihan lingkungan, pembukaan akses wilayah, serta percepatan pemulihan pascabencana di desa-desa terdampak.