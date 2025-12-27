LAZ Persis Tetapkan Transformasi Zakat 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam (LAZ Persis) menetapkan arah kebijakan strategis tahun 2026 sebagai momentum transformasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar semakin profesional, inklusif, transparan, serta berdampak berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LAZ Persis yang digelar di Grand Pasundan, Bandung, Sabtu (27/12/2025).

Transformasi ini dibangun di atas tiga pilar utama, yakni digitalisasi, inklusivitas, dan peningkatan dampak yang disinergikan dengan penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional dan sesuai regulasi.

Direktur Utama LAZ Persis, Angga Nugraha mengatakan, kebijakan ini dirancang untuk menjawab perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap pengelolaan dana umat yang amanah dan modern.

“Transformasi 2026 kami arahkan agar zakat tidak hanya dikelola secara lebih efisien, tetapi juga lebih adil, lebih transparan, dan lebih berdampak. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana umat benar-benar sampai, tepat sasaran, dan mampu mengubah kehidupan mustahik secara berkelanjutan,” ujar Angga dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Angga menuturkan, transformasi zakat sesuai dengan amanat Ketua Umum Persis, KH Jeje Zaenudin dalam taushiyahnya di agenda pembukaan Rakernas LAZ PERSIS 2026, yakni pengembangan gerakan zakat harus terus diperluas terutama dari sisi penghimpunan, agar keberpihakan dan kebermanfaatan kepada umat semakin kuat dan terus meningkat.

Digitalisasi sebagai Fondasi

Digitalisasi di LAZ Persis tidak dimaknai sebatas penyediaan kanal pembayaran daring, tetapi sebagai transformasi sistemik terhadap seluruh rantai nilai pengelolaan zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan data, penyaluran, hingga pelaporan berbasis sistem digital terintegrasi.