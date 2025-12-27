Bandung Zoo Tetap Terima Pengunjung dengan Sistem Donasi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polemik kepemilikan aset Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo belum menemukan titik akhir.

Meski demikian, di tengah kisruh tersebut perwakilan dari Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) masih membuka tempat wisata tersebut meski dengan fasilitas seadanya.

JPNN pun mendatangi Bandung Zoo pada Sabtu (27/12/2025) siang. Dari luar tampak banyak kendaraan roda dua dan empat di area parkir. Banyak wisatawan yang berdatangan ke Bandung Zoo.

Adapun untuk masuk ke area Bandung Zoo tidak bisa menggunakan pintu masuk biasa karena masih dikunci. Masyarakat yang hendak melihat berbagai macam hewan masuk lewat pintu samping yang biasanya digunakan untuk pintu keluar.

Jam operasional Bandung Zoo pun hanya sampai pukul 13.00 WIB. Sebab, pihak yayasan hanya membuka tempat ini setengah hari saja.

Salah seorang warga Bandung Okta Ferdiansyah, mengaku masuk ke Kebun Binatang Bandung, tanpa dipungut biaya apapun. Namun, ia memberikan uang secara sukarela untuk tambahan pakan hewan.

Datang bersama anaknya, Okta, memang tidak menghabiskan waktu lama di dalam Bandung Zoo. Akhirnya dia kembali harus keluar setelah satu jam berkeliling.

Dia mengaku mengikuti informasi mengenai Bandung Zoo. Setelah ada informasi mengenai pembukaan kebun binatang di media sosial, dia lantas mendatangi fasilitas ini.