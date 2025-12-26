Kecelakaan Lalu Lintas di Karawang Naik 12 Persen Sepanjang 2025, Korban Meninggal Capai 147 Jiwa

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karawang mencatat sebanyak 147 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama periode Januari hingga November 2025.

Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah menyampaikan, selain korban meninggal dunia, terdapat 105 orang korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025.

“Untuk korban yang mengalami luka berat akibat kecelakaan selama tahun 2025 sebanyak 105 orang,” ujar AKBP Fiki Novian Ardiansyah saat rilis akhir tahun di Mapolres Karawang, Jumat (26/12).

Berdasarkan data Satlantas Polres Karawang, secara umum jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Karawang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2024 tercatat 580 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2025 jumlahnya meningkat menjadi 648 kasus.

“Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan sekitar 12 persen dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Meski demikian, Kapolres menjelaskan bahwa jumlah korban meninggal dunia justru mengalami penurunan signifikan.

Pada tahun 2024 tercatat 228 orang meninggal dunia, sementara pada tahun 2025 jumlahnya turun menjadi 147 orang.