Libur Nataru, 2 Taman Kota di Bandung Kembali Dibuka

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka kembali dua taman kota yang sebelumnya ditutup untuk revitalisasi. Keduanya adalah kawasan hutan kota Babakan Siliwangi atau Baksil dan Alun-alun.

Plt Kabid Pertamanan dan Dekorasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung Yuli Ekadianty mengatakan, pembukaan dilakukan sejak 24 Desemeber 2025.

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah perubahan di kawasan Babakan Siliwangi setelah dilakukan revitalisasi. Di antaranya pembangunan pembatas skywalk dengan area hutan, gapura di jalur masuk, hingga perbaikan di sejumlah fasilitas penunjang.

"Terus juga kami ada perbaikan untuk fasilitas musala, toilet, gitu, ya. Terus juga ada penataan untuk kolam air di sana. Ada perbaikan kirmir juga, penambahan lampu. Sama ada sedikit untuk bermain anak, gitu," kata Yuli di Bandung, Jumat (26/12/2025).

Selain itu, DPKP juga melakukan penataan taman dengan penambahan berbagai jenis tanaman hias untuk mempercantik kawasan. Menurutnya, selama ini Babakan Siliwangi didominasi oleh pepohonan besar, sehingga diperlukan elemen taman sebagai pelengkap.

"Kami ada bikin taman, ya. Jadi untuk mempercantik. Karena kan kalau di hutan kota Babakan Siliwangi ini kan memang kebanyakannya hanya pohon-pohon, ya. Jadi ini ada kita buat blumbak tanaman. Khusus untuk tanaman, gitu," tuturnya.

Kawasan Babakan Siliwangi banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. Hal ini membuat tempat tersebut terasa lebih asri.

Pohon-pohon di sana juga mendapat perawatan oleh petugas di lapangan. Itu karena kawasan Baksil menjadi penyumbang terbesar dalam Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung yang kini angkanya baru mencapai 12,56 persen.