Selama Nataru DLHK Depok Pastikan Pengangkutan Sampah Tetap Berjalan Normal

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok memastikan pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah tetap berjalan normal selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), meskipun sebagian petugas non-ASN dan PPPK paruh waktu libur pada Hari Natal, 25 Desember 2025.

Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan DLHK Kota Depok, Udara Kodratulloh mengatakan, pada hari Natal pengaturan kerja petugas telah disesuaikan dengan perjanjian kerja yang berlaku.

Namun demikian, DLHK Kota Depok tetap menyiagakan satuan tugas (satgas) kebersihan untuk menjaga kebersihan kota.

“Untuk hari H tanggal 25 Desember, sesuai perjanjian kerja memang para non-ASN atau PPPK paruh waktu libur, tetapi kami tetap menyiagakan satgas-satgas yang memback up kebersihan Kota Depok,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, setelah tanggal 25 Desember, yakni mulai 26 Desember dan seterusnya, pengambilan serta pengangkutan sampah kembali berjalan normal sesuai jadwal rutin di seluruh wilayah Kota Depok.

“Selepas tanggal 25 Desember, tanggal 26 dan seterusnya, pengambilan dan pengangkutan sampah berjalan seperti biasa,” jelasnya.

Sementara itu, khusus menjelang dan pada malam Tahun Baru, DLHK akan melakukan penambahan shift petugas kebersihan maupun armada pengangkut sampah.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah yang biasanya terjadi pada momen pergantian tahun.