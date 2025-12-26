JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Loncat dari Bangkai Kapal Viking Pangandaran, Wisatawan Asal Tasikmalaya Meninggal Dunia

Loncat dari Bangkai Kapal Viking Pangandaran, Wisatawan Asal Tasikmalaya Meninggal Dunia

Jumat, 26 Desember 2025 – 12:45 WIB
Loncat dari Bangkai Kapal Viking Pangandaran, Wisatawan Asal Tasikmalaya Meninggal Dunia - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Wisatawan saat bermain di Pantai Barat Pangandaran. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Seorang wisatawan asal Kabupaten Tasikmalaya tewas diduga seusai meloncat dari bangkai Kapal Viking di Pantai Barat Pangandaran, pada Kamis (25/12/2025).

Kasi Humas Polres Pangandaran Aiptu Yudiana mengatakan, korban tewas akibat kecelakaan saat berenang di kawasan pasir putih Pantai Barat, Pangandaran, Kamis kemarin. Korban berenang di sekitar kapal Vikung dan tidak menyadari kedalaman air laut.

"Saat korban berenang di sekitar Kapal Viking dan diduga tidak menyadari kedalaman perairan di sisi kapal hingga tidak muncul kembali ke permukaan," kata Yudiana saat dikonfirmasi, Jumat (26/12/2025).

Baca Juga:

Ia mengatakan korban ditemukan sekitar 15 menit kemudian di area sekitar bekas baling-baling Kapal Viking dalam kondisi meninggal dunia. Korban dievakuasi oleh Satpolairud Polres Pangandaran bersama Tim SAR Gabungan ke RS Pandega Kabupaten Pangandaran.

"Korban telah berhasil dievakuasi ke rumah sakit," ucapnya.

Yudiana menuturkan, Kapolres Pangandaran Andri Kurniawan, Bupati Pangandaran Citra Fitriyani dan jajaran langsung melayat ke Rumah Sakit mengecek kondisi korban. Selanjutnya mereka mengecek lokasi kejadian.

Baca Juga:

Polres Pangandaran, kata dia, mengimbau wisatawan agar tidak melakukan aktivitas berenang di sekitar Kapal Viking. Selain itu, selalu mengutamakan keselamatan saat berwisata bahari.

Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan serta merangkul seluruh elemen masyarakat terutama kelompok Sadar wisata. Agar setiap kegiatan dapat berjalan dan memberikan kenyamanan. (mcr27/jpnn)

Seorang wisatawan asal Tasikmalaya meninggal dunia, seusai melompat dari bangkai Kapal Viking di Pantai Barat Pangandaran.

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Pantai Pangandaran polres pangandaran wisatawan meninggal bangkai kapal viking pangandaran bangkai kapal viking pantai barat pangandaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU