Lengkap! Berikut Ini Daftar Harga Logam Mulia dan Perak Hari Ini, 26 Desember 2025

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak di pasar domestik pada Jumat, 26 Desember 2025, terpantau stabil dengan variasi harga berdasarkan jenis dan berat.

Emas batangan masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk investasi jangka panjang, sementara perak tetap diminati sebagai alternatif logam mulia dengan harga yang lebih terjangkau.

Dilansir dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol dengan harga dasar Rp2.589.000, dan menjadi Rp2.595.473 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Sementara itu, emas batangan ukuran 0,5 gram dijual dengan harga akhir Rp1.347.861.

Untuk ukuran yang lebih besar, emas batangan 10 gram tercatat memiliki harga akhir Rp25.448.463, sedangkan ukuran 100 gram mencapai Rp253.744.780.

Adapun emas batangan berukuran 1 kilogram (1.000 gram) dipasarkan dengan harga Rp2.535.924.000 setelah pajak.

Selain emas reguler, sejumlah emas batangan edisi khusus juga tersedia di pasaran. Emas Batangan Gift Series ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp2.745.848, sementara Emas Batangan Selamat Idul Fitri ukuran 5 gram dibanderol Rp13.588.888.

Untuk seri tematik lainnya, Emas Batangan Imlek ukuran 8 gram dijual seharga Rp21.233.623, dan ukuran 88 gram mencapai Rp230.980.289.