SIM Keliling Bandung Hari Ini Jumat 26 Desember 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Jumat (26/12/2025), layanan tersebut beroperasi di dua tempat, yakni Pos Terpadu Jalan Soekarno - Asia Afrika dan BPR KS Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung.

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.