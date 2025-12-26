41 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Cikarang Bekasi Terima Remisi Natal

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Sebanyak 41 warga binaan di Lapas Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi menerima remisi khusus Natal 2025 sebagai bentuk penghargaan Negara kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif serta aktif mengikuti program pembinaan.

Penyerahan surat keputusan remisi khusus kepada narapidana beragama Protestan dan Katolik ini dilakukan secara simbolis oleh Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga usai pelaksanaan ibadah Natal bersama di Gereja Shalom Lapas Cikarang.

"Pemberian remisi ini telah melalui proses penilaian yang objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Urip Dharma Yoga.

Dia menjelaskan remisi diberikan kepada warga binaan berkelakuan baik, memenuhi persyaratan administratif dan substantif, tidak tercatat dalam register F serta aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Program tersebut dinilai melalui instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko hasil penilaian Instrumen Skrining Penempatan Narapidana (ISPN).

Dari total 41 warga binaan pemasyarakatan penerima remisi, 40 orang di antaranya menerima Remisi Khusus I (RK I) sedangkan satu warga binaan menerima Remisi Khusus II (RK II) dengan menjalani pidana pengganti denda atau subsider.

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik serta Badan Siber dan Sandi Negara," katanya.

Urip melanjutkan sebagai bentuk transparansi, daftar nama warga binaan penerima remisi khusus Natal tahun 2025 diumumkan melalui papan pengumuman di setiap blok hunian agar dapat diketahui secara terbuka oleh seluruh warga binaan.