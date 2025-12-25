Kebun Raya Bogor Hadirkan Beragam Acara Menarik Selama Libur Nataru

jabar.jpnn.com, BOGOR - Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kebun Raya Bogor menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan berbagai kegiatan menarik bagi masyarakat.

Selain menyuguhkan keindahan alam dan udara segar, Kebun Raya Bogor menghadirkan konsep One Stop Lifestyle yang memadukan hiburan, edukasi, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Senior Manager Operasional PT Mitra Natura Raya, Afandika Akbar Utama, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan akhir tahun di Kebun Raya Bogor digelar mulai 25 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Berbagai agenda disiapkan, mulai dari bazar UMKM, kelas edukasi, hingga pop up market yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari berbagai kalangan.

“Ini merupakan agenda tahunan rutin kami. Namun, tahun ini konsep bazar dibuat lebih fun, sehingga pengunjung dapat menikmati bazar UMKM serta kuliner makanan dan minuman sambil berpiknik di area Kebun Raya Bogor,” ujar Afandika.

Selain bazar, Kebun Raya Bogor juga mengedepankan aspek konservasi melalui penyelenggaraan berbagai kelas edukasi di alam terbuka. Kelas tersebut meliputi oshibana, kokedama, terrarium, hingga kultur jaringan.

Melalui kegiatan ini, pengunjung diajak untuk mengenal beragam tumbuhan sekaligus mendapatkan pengalaman belajar langsung di lingkungan alami.

Dari sisi budaya, Kebun Raya Bogor menampilkan beragam pertunjukan seni, seperti kecapi suling khas Bogor serta pameran seni pencak silat.