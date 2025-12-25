Polisi Lakukan Rekayasa Lalin Buka Tutup Jalur di Limbangan - Malangbong Garut

jabar.jpnn.com, GARUT - Polres Garut menerjunkan sejumlah personel untuk mengurai kepadatan arus kendaraan di jalur nasional lintas Limbangan-Malangbong di momen libur Hari Natal 2025, Kamis (25/12/2025). Kepadatan kendaraan pun diperparah dengan adanya aktivitas pasar tradisional di wilayah tersebut.

Kasatlantas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi mengatakan, arus kendaraan mulai ramai sejak Rabu (24/12/2025) dan saat momentum libur Natal dari arah Bandung.

"Arus lalu lintas di sejumlah jalur utama Kabupaten Garut terpantau mengalami peningkatan pada Kamis," kata Aang.

Aang menuturkan, upaya mengurai kepadatan di jalur nasional itu dilakukan dengan cara tutup buka atau sistem satu arah dengan menarik laju kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya.

Penarikan laju kendaraan itu, kata dia, dilakukan di titik rawan kemacetan karena adanya aktivitas pasar yang dilintasi jalur nasional seperti di Limbangan, Lewo, dan Malangbong yang diberlakukan beberapa kali sampai arus kendaraan kembali normal.

"Penerapan sistem one way (satu arah) guna mengurai kepadatan kendaraan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas," katanya.

Ia menambahkan sistem satu arah tidak hanya di jalur nasional tapi diberlakukan juga di jalur provinsi dari arah Bandung menuju Garut lintas Kadungora-Leles-Tarogong yang sama terjadi peningkatan arus kendaraan menuju destinasi wisata di Garut.

"Penerapan sistem 'one way' ini bertujuan untuk mengurai kepadatan, mencegah kemacetan panjang, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna jalan," kata Aang.