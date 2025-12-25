AKBP Sandityo Mahardika Pastikan Perayaan Natal di Sumedang Aman

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Polres Sumedang memastikan perayaan Hari Natal 2025 di wilayah hukumnya berlangsung aman dan damai. Sejumlah personel kepolisian pun telah melakukan penjagaan pada Gereja di Kabupaten Sumedang.

“Pada hari ini, kami melakukan monitoring, alhamdulillah kegiatan ibadah Natal di Gereja telah berjalan dengan lancar dan aman,” ucap Kapolres Sumedang, AKBP Sandityo Mahardika di Gereja Katolik St. Albertus Magnus, Kawasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kamis (25/12/2025).

Sandityo menuturkan, Polres Sumedang telah menyiagakan personel di berbagai lokasi ibadah serta melakukan monitoring secara langsung guna memastikan keamanan dan kenyamanan jemaat.

Pengamanan tersebut, lanjut Sandityo, sudah dilaksanakan sejak malam misa Natal pada 20 gereja yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

"Sebenarnya kegiatan monitoring ini sudah kami lakukan sejak tadi malam, Kegiatan ini tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga untuk mengantisipasi potensi ancaman lain pada malam Natal dan Tahun Baru," jelasnya.

Adapun total personel yang diturunkan untuk mengamankan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 ini sebanyak 2.000 personel gabungan yang terdiri dari Kepolisian, Dinas Perhubungan, BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP.

Total personel tersebut disiagakan akan mengamankan rumah ibadah gereja, pusat perbelanjaan, objek wisata dan pusat-pusat keramaian lainnya di seluruh wilayah Sumedang.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, saling menghargai, dan meningkatkan kewaspadaan agar perayaan Natal berlangsung aman dan penuh kedamaian.