BisKita Trans Depok Tetap Beroperasi Normal Selama Libur Nataru, Ini Jam Operasionalnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Layanan transportasi publik BisKita Trans Depok dipastikan tetap beroperasi normal selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok memastikan seluruh armada tetap melayani masyarakat untuk mendukung mobilitas warga di tengah meningkatnya aktivitas akhir tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Zamrowi, menyampaikan bahwa tidak ada penghentian operasional layanan BisKita selama libur Nataru.

Namun demikian, masyarakat diminta memahami adanya potensi keterlambatan waktu kedatangan bus akibat kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

“Secara umum operasional tetap berjalan normal. Jika pun ada penyesuaian, itu pada waktu antarbus atau headway yang biasanya sekitar 10 menit, bisa sedikit lebih lama karena kepadatan kendaraan selama Nataru,” ujar Zamrowi.

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Aan Syuhrahman, menjelaskan bahwa saat ini BisKita Trans Depok mengoperasikan 14 unit bus yang melayani rute sepanjang 34 kilometer dengan total 44 titik pemberhentian (bus stop).

Jam operasional layanan BisKita Trans Depok tetap dimulai pada pukul 05.00 WIB hingga 21.00 WIB setiap harinya, termasuk selama masa libur Natal dan Tahun Baru.

Untuk meningkatkan kenyamanan penumpang, layanan ini juga dilengkapi dengan fitur pelacakan bus secara real-time melalui aplikasi MitraDarat.