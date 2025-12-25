Misa Natal di Wisma Sahabat Yesus Depok Batal Digelar, Diduga Terkendala Perizinan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pelaksanaan ibadah misa Natal di Wisma Sahabat Yesus (Wisma SY), sebuah wisma mahasiswa yang berlokasi di kawasan Pondok Cina, Kota Depok, batal dilaksanakan.

Pembatalan misa Natal yang sedianya digelar pada 24 hingga 25 Desember 2025 tersebut diduga terkait dengan persoalan kebijakan dan perizinan.

Informasi pembatalan misa tersebut mencuat setelah sebuah unggahan di akun Instagram @depok24jam menampilkan pernyataan resmi dari Keuskupan Agung Jakarta Unit Selatan.

Dalam pernyataan tersebut disampaikan bahwa keputusan pembatalan diambil karena adanya sejumlah kendala.

“Keputusan ini diambil karena adanya kendala kebijakan, perizinan, dan hal-hal lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Kami memahami bahwa ini mungkin merupakan berita yang mengecewakan. Untuk itu, kami juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan,” demikian kutipan pernyataan resmi yang diunggah akun tersebut.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Depok Supian Suri membenarkan informasi bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait pembatalan ibadah misa Natal di Wisma Sahabat Yesus.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota telah memfasilitasi musyawarah antara pengelola wisma dan warga sekitar.

“Kemarin sudah ada musyawarah yang dilaksanakan antara pihak wisma dengan warga sekitar bersama lurah,” ujar Supian.