Daftar 11 Puskesmas di Depok yang Tetap Beroperasi 24 Jam Selama Libur Nataru
jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok memastikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat tetap berjalan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Kebijakan ini diambil untuk menjamin akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kegawatdaruratan dan persalinan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati, menyampaikan bahwa sebanyak 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Kota Depok disiagakan dan beroperasi selama 24 jam sepanjang libur Nataru.
“Pelayanan tetap berjalan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan meskipun pada masa libur Natal dan akhir tahun,” ujar Mary Liziawati.
Selain itu, Dinkes Kota Depok juga memastikan bahwa pada masa cuti bersama Jumat, 26 Desember 2025, sebanyak 38 puskesmas di seluruh wilayah Kota Depok tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Mary menjelaskan bahwa jam operasional puskesmas berjalan seperti hari biasa, khususnya bagi 11 puskesmas yang memberikan layanan selama 24 jam.
Ia berharap, keberlanjutan layanan ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
“Puskesmas di Kota Depok terus berkomitmen memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan tetap diberikan meskipun pada hari libur nasional,” tuturnya.
Selama libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2026 ada 11 Puskesmas di Kota Depok yang tetap buka 24 jam. Simak info lengkapnya di sini
