Libur Natal dan Tahun Baru Tol Cipali Ramai Lancar

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Arus lalu lintas di ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) wilayah Purwakarta hingga Subang, Jawa Barat, terpantau ramai lancar di kedua arah pada musim libur Natal dan tahun baru.

"Hari ini, arus lalu lintas cukup ramai, tapi lancar di kedua arah, tapi dominan lebih ramai arah menuju Cirebon," kata Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo.

Menurut dia, pada Rabu pukul 00.00 hingga 19.00 WIB, sekitar 32 ribu kendaraan melintas dari Jakarta menuju arah Cirebon (melalui Cikopo).

Jumlah kendaraan yang melintasi Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon dan sekitarnya itu diperkirakan lebih tinggi 33 persen dibandingkan waktu yang sama pada hari sebelumnya.

Sedangkan secara keseluruhan, terdapat 53 ribu kendaraan yang melintas di dua arah (melalui Cikopo), atau lebih tinggi 24 persen dibandingkan dengan waktu yang sama pada hari sebelumnya.

Ardam pun mengimbau agar dalam menempuh perjalanan, para pengguna jalan dapat beristirahat setiap dua jam berkendara sehingga tetap fokus saat mengemudi, khususnya di ruas Tol Cipali yang jalannya lurus.

Sebagai informasi, Astra Tol Cipali menyediakan sembilan rest area, termasuk dua rest area fungsional yang berlokasi di KM 188 arah Jakarta dan KM 77 arah Jakarta.

Masing-masing rest area tersebut dilengkapi dengan 30 slot layanan parkir, 13 kubikal toilet, dan mushola. Kedua rest area itu beroperasi sepanjang hari untuk melayani pengguna jalan selama periode Natal dan Tahun Baru.