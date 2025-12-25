Harga Emas dan Perak Hari Ini, 25 Desember 2025: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,58 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dan perak murni yang diproduksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau stabil pada perdagangan Kamis, 25 Desember 2025.

Dikutip dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 gram dibanderol Rp2.576.000 sebelum pajak dan menjadi Rp2.582.440 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Untuk emas batangan ukuran 0,5 gram, harga dasar ditetapkan sebesar Rp1.338.000, sementara harga setelah pajak mencapai Rp1.341.345.

Adapun emas batangan ukuran 10 gram dijual dengan harga dasar Rp25.255.000 atau Rp25.318.138 setelah pajak.

Sementara itu, emas batangan ukuran besar juga menunjukkan nilai yang signifikan. Emas 100 gram dibanderol Rp251.812.000 sebelum pajak dan Rp252.441.530 setelah pajak.

Untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram, harga dasar tercatat Rp2.516.600.000, sedangkan harga setelah pajak mencapai Rp2.522.891.500.

Selain emas batangan reguler, Antam juga memasarkan sejumlah produk edisi khusus.