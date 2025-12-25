SIM Keliling Bandung Hari Ini Kamis 25 Desember 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Kamis (25/12/2025), layanan tersebut hanya beroperasi di satu tempat, yakni Pos Terpadu Jalan Soekarno - Asia Afrika, Kota Bandung.

Baca Juga: Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Pemuda Mabuk saat Nonton Kuda Renggong di Bandung

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Baca Juga: Kapolres Metro Depok Pastikan 10 Sekolah Aman dari Ancaman Bom via Email

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.