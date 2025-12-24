Forkopimda Kota Depok Tinjau Sejumlah Gereja Saat Malam Natal, Pastikan Ibadah Berjalan Aman dan Lancar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok melakukan peninjauan ke sejumlah gereja pada perayaan malam Natal guna memastikan pelaksanaan ibadah berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Peninjauan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Depok Supian Suri bersama Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, Dandim 05/08 Depok Kolonel Inf Triano Iqbal, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriyatna, serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Rombongan Forkopimda mengunjungi beberapa lokasi strategis, antara lain Pos Pengamanan (Pospam) Margonda Medan 9, Gereja Gideon Brimob Kelapa Dua, Gereja Katolik Paroki Santo Thomas, GPIB Pancaran Kasih, Gereja Katolik Paroki Santo Paulus, GBI Kamboja, serta Gereja Katolik Santo Herkulanus.

Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin rasa aman dan kenyamanan umat Kristiani yang sedang melaksanakan ibadah Natal.

“Saya bersama Forkopimda melakukan pemantauan pelaksanaan ibadah Natal yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kami,” ujar Supian Suri di sela-sela peninjauan.

Berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah gereja, Supian memastikan bahwa seluruh rangkaian ibadah malam Natal berlangsung dengan lancar dan aman.

“Kami memastikan ibadah ini dapat berjalan dengan baik, tanpa hambatan dan tanpa kekhawatiran. Dari hasil pemantauan, alhamdulillah semuanya berjalan aman,” tuturnya.

Selain memantau perayaan Natal, Supian Suri menyampaikan bahwa Forkopimda Kota Depok akan terus melakukan monitoring situasi keamanan hingga menjelang malam pergantian tahun.