Lenovo Yoga 7i 2-in-1 Tawarkan Desain Fleksibel dan Dukungan AI untuk Produktivitas Modern

jabar.jpnn.com, BOGOR - Di tengah tuntutan produktivitas yang semakin tinggi dan gaya kerja yang kian dinamis, kebutuhan akan perangkat kerja yang fleksibel dan efisien menjadi semakin penting.

Menjawab kebutuhan tersebut, Lenovo menghadirkan Lenovo Yoga 7i 2-in-1, sebuah laptop konvertibel yang dirancang untuk menyesuaikan berbagai gaya kerja dan aktivitas pengguna.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan, menyampaikan bahwa perubahan pola kerja dan belajar masyarakat mendorong Lenovo untuk menghadirkan perangkat yang adaptif dan intuitif.

“Kami melihat bagaimana gaya kerja dan belajar masyarakat saat ini semakin dinamis dan tidak lagi terpaku pada satu cara atau satu tempat. Melalui Lenovo Yoga 7i 2-in-1, kami menghadirkan perangkat yang fleksibel, intuitif, dan didukung teknologi AI sehingga pengguna dapat tetap produktif, kreatif, dan nyaman dalam berbagai situasi,” ujar Santi.

Lenovo Yoga 7i 2-in-1 dirancang tidak hanya mengedepankan performa, tetapi juga desain, material, dan pengalaman penggunaan secara menyeluruh.

Pendekatan ini menjadikan perangkat tersebut relevan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan satu perangkat untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga berkreasi.

Dari sisi desain, Lenovo Yoga 7i 2-in-1 mengusung bodi aluminium premium yang dipadukan dengan lapisan vegan leather. Kombinasi ini memberikan tampilan yang elegan sekaligus nyaman digunakan.

Selain bernilai estetika, material vegan leather juga bersifat fungsional karena membantu menjaga perangkat tetap bersih dari noda dan debu, serta mudah dibersihkan.