Indosat Dorong Pemberdayaan UMKM Lewat Workshop Literasi Digital GenSi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility (CSR) Generasi Terkoneksi

(GenSi) yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari pelaku UMKM.

Kegiatan yang bertajuk “Mengubah Konektivitas Menjadi Keuntungan” dilaksanakan di Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Melalui program GenSi, Indosat berupaya memastikan bahwa konektivitas digital tidak berhenti pada ketersediaan infrastruktur, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat.

Baca Juga: Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Pemuda Mabuk saat Nonton Kuda Renggong di Bandung

Dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan dan praktisi industri, Indosat mendorong UMKM dan generasi muda untuk memperoleh pembekalan yang relevan, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan usaha di lapangan, sehingga teknologi dapat menjadi pendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Program GenSi ini dirancang sebagai bentuk kolaborasi antara sektor swasta dan institusi pendidikan untuk mendorong pemanfaatan konektivitas digital secara relevan dan berdampak.

Fokus utama kegiatan adalah membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan untuk mendukung pengembangan usaha, khususnya dalam meningkatkan visibilitas, pemasaran, dan penjualan UMKM.

Baca Juga: Polisi Masih Selidiki Dalang Teror Email Ancaman Bom ke 10 Sekolah di Depok

Dalam kegiatan ini, peserta mengikuti rangkaian sesi yang disusun secara bertahap, dimulai dari penguatan fondasi hingga praktik langsung.

Sesi pertama disampaikan oleh Pendiri OK OCE Indonesia Indra Cahya Uno yang membahas pentingnya membangun mindset UMKM modern, penguatan komunitas dan ekosistem digital, serta melihat konektivitas sebagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara kolaboratif.