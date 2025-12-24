Resmi! Dedi Mulyadi Teken UMP Jabar Naik Jadi Rp 2,3 Juta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp 2.317.601 atau mengalami kenaikan sebesar 0,7 persen.

Nominal ini mengalami kenaikan sebesar 0,7 persen di bandingkan tahun 2025.

Sedangkan, untuk Upah Mininum Sektoral Jabar sebesar Rp 2.339.985 atau naik 0,9 persen dari tahun sebelumnya.

Baca Juga: Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Pemuda Mabuk saat Nonton Kuda Renggong di Bandung

"Kami sudah memutuskan mengenai upah minimum provinsi, upah minimum sektoral untuk provinsi, upah minimum untuk kota dan kabupaten, maupun upah minimum untuk kabupaten-kota yang sektoral," kata Dedi dalam pengumuman UMP di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (24/12/2025).

"Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya 0,7 persen, sedangkan upah minimum sektoralnya naik 0,9 persen," sambungnya.

Ia menuturkan Pemprov Jawa Barat mengikuti usulan yang diusulkan oleh kabupaten dan kota untuk upah minimum kota kabupaten dan sektoral.

Baca Juga: Polisi Masih Selidiki Dalang Teror Email Ancaman Bom ke 10 Sekolah di Depok

Terkait upah sektoral, kelompok-kelompok yang ada menyesuaikan peraturan pemerintah.

Setelah penetapan, seluruh dokumen yang sudah lengkap akan ditandatangan selanjutnya disebarkan ke kabupaten dan kota di wilayah Jabar.