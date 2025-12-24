Lonjakan Trafik 2 Digit di Jakarta Raya, Indosat Optimalkan Kapasitas di 454 BTS untuk Nataru 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) memperkuat kesiapan jaringan di Jakarta Raya, khususnya wilayah Jawa Barat, menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Jawa Barat memiliki peran strategis sebagai wilayah tujuan wisata, jalur mudik, serta lintasan utama pergerakan masyarakatdari dan menuju Jakarta Raya, sehingga diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan pada trafik layanan data selama periode libur akhir tahun.

Selama periode Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat di Jawa Barat tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga tersebar di destinasi wisata, kawasan kuliner, area permukiman, serta jalur transportasi utama yang menghubungkan antar kota dan kabupaten.

Adapun untuk memastikan kenyamanan pelanggan di tengah kondisi tersebut, Indosat melakukan optimalisasi kapasitas jaringan serta memperluas pemantauan layanan di berbagai titik strategis di wilayah Jawa Barat.

Tren konsumsi digital selama periode liburan di Jawa Barat diperkirakan tetap didominasi oleh video streaming, media sosial, aplikasi pesan instan, game online, serta berbagai aplikasi pendukung gaya hidup perkotaan, termasuk layanan navigasi, pemesanan makanan, dan pembayaran digital, menuntut kualitas jaringan yang stabil dan konsisten.

Indosat memanfaatkan teknologi AIvolusi5G guna memastikan distribusi kapasitas jaringan dapat dikelola secara dinamis dan real-time, sehingga performa jaringan tetap optimal meskipun digunakan oleh banyak pelanggan secara bersamaan di ruang tertutup.

Puncak penggunaan diperkirakan terjadi pada periode 25 Desember 2025 – 01 Januari 2026 dengan lonjakan trafik diprediksi terjadi secara signifikan di pusat perbelanjaan, kawasan hiburan, area perkantoran, restoran, serta hunian vertikal, yang menjadi titik aktivitas utama masyarakat selama libur akhir tahun.

Penguatan Infrastruktur Jaringan di Wilayah Wisata dan Jalur Pergerakan