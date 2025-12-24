Puncak Arus Mudik Nataru di Terminal Jatijajar Depok Diprediksi Terjadi Hari Ini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pucak arus mudik Natal dan tahun baru (Nataru) 2026 diprediksi terjadi pada hari ini Rabu (24/12), di Terminal Jatijajar Kota Depok.

Kepala Terminal Jatijajar, Rafik Hidayat mengatakan, bahwa peningkatan penumpang sudah terjadi sejak Jumat lalu.

“Biasanya di angka 250 hingga 300 orang per hari. Namun, sejak Jumat, jumlah penumpang mengalami peningkatan mencapai 800 orang,” ucapnya.

Kemudian, pada Selasa kemarin jumlah penumpang sudah hampir seribu dalam satu hari.

“Puncaknya diprediksi hari ini. Karena anak-anak sekolah juga sudah mulai libur,” terangnya.

Dia menyebut tujuan dengan penumpang terbanyak, yaitu jurusan Jawa Tengah.

“Yogyakarta masih menjadi tujuan favorit,” terangnya.

Dirinya menyebut, pada libur Nataru ini memang ada sedikit kenaikan harga bus. Namun, kenaikan yang terjadi dinilai tidak terlalu signifikan.