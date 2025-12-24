JPNN.com

Rabu, 24 Desember 2025 – 11:11 WIB
Ridwan Kamil Buat Pengakuan Mengejutkan - JPNN.com Jabar
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi sebab persoal pribadinya.

Permohonan maaf itu disampaikan pria yang karib disapa Emil, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ridwankamil, pada Selasa (23/12/2025) malam.

Dalam unggahannya, Emil mengakui adanya kekhilafan selama 29 tahun pernikahan yang berujung pada perpisahan dengan Atalia.

Baca Juga:

Emil menegaskan bahwa perpisahan tersebut merupakan hak istri dan menekankan seluruh kesalahan berada pada dirinya.

"Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia, sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya," tulisnya dikutip JPNN, Rabu (24/12).

Selain kepada sang istri, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak lain yang terdampak, termasuk keluarga terdekat. 

Baca Juga:

"Saya juga memohon ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya," sambungnya. 

"Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka," tulisnya. 

Setelah informasi perceraiannya ramai, Ridwan Kamil menyampaikan pengakuannya. Ucapkan permintaan maaf untuk Atalia Praratya.
