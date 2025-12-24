Bupati Karawang Lantik 6.483 PPPK Paruh Waktu, Mayoritas Tenaga Teknis dan Guru

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, secara resmi melantik 6.483 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (24/12/2025).

Pelantikan tersebut merupakan pengangkatan tenaga honorer yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Para pegawai yang dilantik menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu untuk periode tahun 2024–2025.

Baca Juga: Bupati Karawang Dorong BBWS Citarum Percepat Pengerukan Sedimentasi Sungai

“Hari ini terdapat 6.483 pegawai yang resmi dilantik dan menerima SK pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu,” ujar Aep Syaepuloh.

Ia menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian status serta peningkatan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dari total 6.510 formasi yang diusulkan sebelumnya, sebanyak 6.483 orang dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu.

Rinciannya terdiri atas 2.341 tenaga guru, 283 tenaga kesehatan, dan 3.886 tenaga teknis.

Sementara itu, 27 orang tidak dilantik karena terkonfirmasi tidak lagi aktif bekerja, sehingga tidak diikutsertakan dalam penetapan pengangkatan.