Harga Emas dan Perak Hari Ini, Rabu 24 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,5 Juta Per Gram
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dan perak murni yang dipasarkan di Indonesia pada Rabu, 24 Desember 2025, terpantau stabil dengan variasi harga berdasarkan berat dan seri produk.
Data menunjukkan bahwa emas batangan reguler masih menjadi pilihan utama investor ritel maupun kolektor, sementara produk edisi khusus dan perak heritage tetap diminati sebagai instrumen lindung nilai dan koleksi.
Dikutip dari laman logammulia.com, harga emas batangan tercatat mulai dari Rp1.345.000 untuk berat 0,5 gram sebelum pajak, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp2,53 miliar untuk emas batangan 1.000 gram.
Seluruh harga emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Daftar Harga Emas Batangan Hari Ini
(Harga dasar dan harga setelah PPh 0,25 persen)
0,5 gram: Rp1.345.000 → Rp1.348.363
1 gram: Rp2.590.000 → Rp2.596.475
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
