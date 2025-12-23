Menjelang Libur Nataru TSI Bogor Terima Hibah Ambulans dari PT Jasaraharja Putera

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor menerima hibah satu unit mobil ambulans dari PT Jasaraharja Putera sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan operasional dan manajemen risiko keselamatan pengunjung menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Inisiatif ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis antar pelaku usaha dalam mendukung pengelolaan destinasi wisata nasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada aspek keselamatan, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan jangka panjang.

Director of Operations Taman Safari Indonesia, Esther Manansang, mengatakan bahwa sebagai destinasi wisata keluarga berbasis alam yang secara konsisten mengalami peningkatan kunjungan pada musim liburan, Taman Safari Indonesia menempatkan keselamatan dan layanan darurat sebagai elemen utama dalam pengelolaan operasional.

“Bagi kami, keselamatan tidak hanya dipahami sebagai aspek teknis operasional, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral serta komitmen jangka panjang terhadap pengunjung, karyawan, dan masyarakat sekitar,” ujar Esther Manansang.

Menurutnya, dukungan berupa mobil ambulans tersebut akan memperkuat kapasitas respons Taman Safari Indonesia dalam menghadapi dinamika operasional, terutama pada periode liburan dengan tingkat kunjungan dan risiko yang lebih tinggi.

“Dukungan dari PT Jasaraharja Putera mencerminkan kepercayaan dan kesamaan pandangan dalam membangun pariwisata yang memberikan manfaat nyata serta berkelanjutan,” tuturnya.

Hibah ambulans tersebut akan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam sistem kesiapsiagaan Nataru Taman Safari Indonesia.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengalaman wisata keluarga tetap aman, nyaman, dan berkualitas meskipun terjadi lonjakan jumlah pengunjung.