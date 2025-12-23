Tri Hadirkan Generasi Happy, Dorong Pemanfaatan AI dan Peningkatan Literasi Digital Generasi Muda

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui Tri melanjutkan Generasi Happy untuk mewadahi kreativitas dan inisiatif generasi muda Indonesia dalam mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai sarana kreativitas digital.

Bandung menjadi kota persinggahan terakhir bagi Generasi Happy di tahun 2025, dengan SMK Negeri 5 Bandung sebagai pemenang voting Generasi Happy area Jabodetabek dan Jawa Barat.

Komitmen ini menegaskan upaya nyata Tri melalui Generasi Happy untuk memberdayakan anak muda di berbagai daerah agar siap bersaing di era digital berbasis AI, menjadikan mereka pengguna teknologi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

EVP-Head of Circle Jakarta Raya Indosat Ooredoo Hutchison, Chandra Pradyot Singh mengatakan, Bandung menjadi kota penutup rangkaian Generasi Happy tahun ini, menegaskan perannya sebagai salah satu pusat kreativitas anak muda di Indonesia.

"Melalui program ini, Tri menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendukung generasi muda dalam memanfaatkan dunia digital dan teknologi, termasuk AI, secara positif dan relevan dengan keseharian mereka," ucap Chandra dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (23/12/2025).

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Tri juga menggelar kompetisi Generasi Happy AI School Creation, yang mengajak pelajar menciptakan karya gambar atau video bertema masa depan pendidikan, generasi AI, dan hidup berdampingan dengan teknologi.

Kompetisi ini menjadi wadah bagi anak muda untuk menyalurkan ide-ide kreatif mereka sekaligus menumbuhkan kesadaran akan potensi besar AI dalam mendukung inovasi di berbagai bidang. Peserta dengan karya paling inspiratif berkesempatan memenangkan smartphone sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas mereka.

Tidak hanya di bidang edukasi dan seni, Tri juga memperkuat dukungan terhadap ekosistem esports melalui H3RO Gaming School Competition, turnamen Mobile Legends antar sekolah yang menjadi panggung bagi talenta muda Bandung untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.