Pemkot Depok Matangkan 20 Program Unggulan di 2026, Rp300 Juta per RW Jadi Prioritas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah mematangkan perencanaan pelaksanaan 20 program unggulan yang akan dijalankan pada tahun 2026.

Program-program tersebut menjadi fokus utama pembangunan daerah seiring dimulainya implementasi penuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2025–2029.

Kesiapan pelaksanaan program dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, camat, dan lurah.

Rapat tersebut juga membahas evaluasi pelaksanaan program tahun 2026 sekaligus perencanaan pembangunan tahun 2027.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana, mengatakan bahwa pelaksanaan RPJMD telah dimulai sejak 2025, meskipun masih dalam masa transisi.

Implementasi secara menyeluruh akan dilakukan mulai tahun 2026.

Baca Juga: Satpol PP Depok Tertibkan Puluhan Bangunan Liar di Jalan Akses UI

“Pada 2025 sebagian program sudah berjalan, namun 2026 menjadi tahun pertama implementasi penuh RPJMD. Seluruh program unggulan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Dadang.

Ia menjelaskan, pada 2026 Pemkot Depok akan menjalankan 20 program unggulan. Salah satu program utama yang mulai digulirkan adalah Dana RW.