STIHP Pelopor Bangsa Bangun Masjid, Salurkan Beasiswa Hingga Sembako untuk Warga Sukabumi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Yayasan Cipta Cerdas Bangsa sebagai penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Pemerintahan (STIHP) Pelopor Bangsa yang berlokasi di Depok melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Kampung Kawungluwuk, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.

Kegiatan tersebut diwujudkan melalui pembangunan sebuah masjid yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 200 meter persegi dengan ukuran bangunan 10 x 8 meter.

Masjid ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ibadah sekaligus sarana pembinaan keagamaan bagi masyarakat setempat.

Selain pembangunan masjid, STIHP Pelopor Bangsa juga memberikan Program Beasiswa Kuliah Strata Satu (S1) kepada 100 orang penerima.

Program ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta mencetak generasi bangsa yang berilmu dan berakhlak.

Tidak hanya itu, kegiatan sosial tersebut turut diisi dengan penyaluran 500 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan sosial warga sekitar.

Ketua Yayasan Cipta Cerdas Bangsa, Amar Ma’ruf, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nyata dalam mengamalkan nilai amar ma’ruf, yakni mengajak kepada kebaikan melalui pendidikan, kegiatan sosial, serta pembangunan fasilitas ibadah.

“Ini kami lakukan sebagai upaya nyata untuk membantu masyarakat,” ujar Amar Ma’ruf.