Puluhan Industri Siap Ekspansi di Jabar, Lapangan Kerja Tumbuh Subur Tahun 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Langkah strategis yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membenahi beragam masalah di sektor investasi dan industri demi membuka lebih banyak kesempatan kerja bakal memanen hasil positif di tahun 2026 mendatang.

Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2025 mencatat 31 industri berbasis modal asing dan 21 industri dalam negeri akan mulai melakukan pembangunan pabrik dan kegiatan usaha baru pada 2026 mendatang dengan nilai investasi di atas Rp100 miliar.

Beberapa investor asing dengan nilai investasi terbesar antara lain BYD Auto Indonesia, Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATL), serta VinFast Automobile Indonesia, yang bergerak di sektor kendaraan listrik dan industri pendukungnya.

Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut menegaskan posisi Jawa Barat sebagai salah satu pusat utama pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Selain sektor otomotif, investasi juga mengalir deras ke industri barang konsumsi dan farmasi, ditandai dengan ekspansi perusahaan global seperti Unilever Indonesia, Shell Manufacturing Indonesia, Epic Medical Solutions, serta sejumlah produsen bahan baku farmasi dan alat kesehatan.

Sektor tekstil dan alas kaki juga tetap menunjukkan daya tarik, dengan masuknya investasi dari perusahaan seperti Changshin Reksa Jaya, Victory Chingluh Indonesia, dan Sing Wealth Textiles.

Sementara, aktivitas investor dalam negeri di Jawa Barat terus menunjukkan penguatan signifikan. Tercatat 21 perusahaan PMDN akan mulai beroperasi pada tahun 2026 masing-masing dengan nilai investasi di atas Rp100 miliar.

Mulai dari industri makanan dan minuman, otomotif, bahan bangunan, kimia dan plastik, tekstil, hingga industri pendukung konstruksi dan manufaktur.