Rudy Susmanto Senang Gerakan Pangan Murah Banjir Pujian dari Masyarakat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku senang program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Bogor mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Menurut Rudy, program ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah fluktuasi harga bahan pangan yang langsung berdampak terhadap warga.

Sejumlah warga juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan GPM memberikan dampak positif bagi perekonomian rumah tangga.

Selain harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, ketersediaan bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan kebutuhan lainnya dinilai cukup lengkap dan berkualitas.

Kegiatan itu juga menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Barat pada gelaran Ketahanan Pangan Award 2025.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Juara 1 kategori Gerakan Pangan Murah terbaik, Juara 3 kategori Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terbaik dan Juara 1 kategori Neraca Pangan Terbaik.

DKP Kabupaten Bogor selama ini menggelar GPM sebagai upaya pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Rudy Susmanto mengungkapkan GPM menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan.