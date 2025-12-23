3 Tahun Akses Jalan Terputus Akibat Banjir, Warga Cipayung Depok Buat Getek untuk Aktivitas Harian

jabar.jpnn.com, DEPOK - Akses jalan yang menghubungkan wilayah Pasir Putih dan Bulak Barat, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, terputus akibat banjir yang tak kunjung surut selama tiga tahun terakhir.

Kondisi tersebut mendorong warga setempat berinisiatif membuat perahu eretan atau getek sebagai sarana penyeberangan sementara.

Banjir di lokasi tersebut diketahui kerap terjadi sejak sekitar 10 tahun lalu saat hujan deras.

Namun, dalam tiga tahun terakhir genangan air tidak surut dan menenggelamkan jembatan penghubung antarkampung, sehingga akses utama warga terputus.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah permukiman di sekitar lokasi ditinggalkan pemiliknya karena tidak lagi dapat diakses secara normal.

Warga yang masih bertahan harus memutar jalan sejauh kurang lebih tiga kilometer untuk beraktivitas.

Atas dasar itu, warga Kampung Wadas berinisiatif membuat getek untuk membantu mobilitas masyarakat.

Di sekitar lokasi terpasang spanduk bertuliskan, “Getek NKRI Kampung Wadas. Selama 10 tahun kami menderita karena akses jalan putus. Dan karena ada orang peduli, akses jalan dibantu menggunakan getek yang tersedia agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan.”