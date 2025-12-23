Harga Emas Hari Ini, Selasa 23 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,5 Miliar per Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang dipasarkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 23 Desember 2025, tercatat masih berada pada level tinggi.

Berdasarkan data dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 kilogram dipatok di atas Rp2,5 miliar, sementara harga perak murni dan perak heritage turut menunjukkan nilai jual yang stabil.

Harga emas yang tercantum sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen, sedangkan harga perak telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Berikut Daftar Harga Emas Batangan Antam Hari Ini, Selasa 23 Desember 2025

Emas Batangan Reguler

0,5 gram: Rp1.333.826

1 gram: Rp2.567.403

2 gram: Rp5.074.655