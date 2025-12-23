JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas Hari Ini, Selasa 23 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,5 Miliar per Kilogram

Harga Emas Hari Ini, Selasa 23 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,5 Miliar per Kilogram

Selasa, 23 Desember 2025 – 10:00 WIB
Harga Emas Hari Ini, Selasa 23 Desember 2025: Logam Mulia Tembus Rp2,5 Miliar per Kilogram - JPNN.com Jabar
Harga Emas Hari Ini, Selasa 23 Desember 2025. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak yang dipasarkan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 23 Desember 2025, tercatat masih berada pada level tinggi. 

Berdasarkan data dari laman logammulia.com, emas batangan ukuran 1 kilogram dipatok di atas Rp2,5 miliar, sementara harga perak murni dan perak heritage turut menunjukkan nilai jual yang stabil.

Harga emas yang tercantum sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen, sedangkan harga perak telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen.

Baca Juga:

Berikut Daftar Harga Emas Batangan Antam Hari Ini, Selasa 23 Desember 2025

Emas Batangan Reguler

0,5 gram: Rp1.333.826

Baca Juga:

1 gram: Rp2.567.403

2 gram: Rp5.074.655

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan logam mulia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU