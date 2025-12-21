inDrive Umumkan Para Pemenang Platinum Drivers Giveaway Bandung 2025

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - inDrive resmi menutup rangkaian Platinum Drivers Giveaway di Bandung.

Acara ini menjadi momen apresiasi bagi para pengemudi yang telah berperan penting menjaga kelancaran mobilitas warga Bandung selama musim permintaan tinggi.

Kampanye Platinum Drivers Giveaway diluncurkan untuk menjawab tantangan nyata di lapangan meningkatnya permintaan penumpang yang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan pengemudi.

Baca Juga: Wawalkot Bandung Erwin Ajukan Gugatan Praperadilan

Sepanjang periode pelaksanaan, program ini terbukti berhasil mendorong para pengemudi mobil dan motor untuk lebih aktif, meningkatkan jumlah perjalanan, serta menjaga kualitas layanan selama periode puncak.

Pada puncak acara, inDrive mengumumkan para pengemudi terbaik dengan perjalanan terbanyak selama periode tantangan.

Dua hadiah utama pun diberikan, yakni mobil listrik BYD Atto 1 untuk pengemudi mobil dan Yamaha NMAX untuk pengemudi motor dengan performa terbaik sepanjang kampanye.

Baca Juga: Satpol PP Depok Tertibkan Puluhan Bangunan Liar di Jalan Akses UI

Selain hadiah utama tersebut, puluhan pengemudi lainnya juga membawa pulang berbagai hadiah menarik seperti paket liburan keluarga, kamera dashboard, hingga voucher bahan bakar.

Seluruh pemenang menerima apresiasi langsung di panggung utama, disaksikan oleh sesama pengemudi, perwakilan komunitas lokal, dan tim inDrive.