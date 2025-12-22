Sambut Libur Akhir Tahun, Rivera Bogor Hadirkan Kids Funfest dan Promo Tiket Spesial

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Memasuki musim liburan akhir tahun, Rivera Taman Rekreasi yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence menghadirkan beragam promo dan rangkaian acara menarik bertajuk Rivera Kids Funfest.

Program ini ditujukan untuk memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan, edukatif, dan ramah keluarga.

General Manager Rivera, Firanto, mengatakan bahwa selama periode liburan akhir tahun, Rivera memberikan promo harga tiket terusan sebesar Rp88.000 per orang dari harga normal Rp125.000 per orang.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Bentuk Pansus Awasi Masalah Keuangan dan Ketersediaan Obat di RSUD

Promo tersebut berlaku mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

“Dengan harga promo tersebut, pengunjung sudah mendapatkan akses ke sembilan wahana, gratis es krim, gratis masuk Taman Burung, serta diskon 50 persen untuk sewa kostum Jepang dan Belanda,” ujar Firanto.

Selain tiket terusan, Rivera juga menyediakan tiket masuk reguler seharga Rp35.000 per orang yang sudah termasuk akses gratis ke Taman Burung.

Baca Juga: The Mirah Hotel Bogor Hadirkan Perayaan Tahun Baru 2026 Bertajuk Lights in Dubai

Tiket dapat dibeli langsung di loket maupun secara daring melalui situs resmi ticket.riveraoutboundbogor.com dengan harga yang lebih hemat.

Firanto menambahkan, selama masa liburan akhir tahun, Rivera menyuguhkan berbagai kegiatan hiburan yang digelar setiap hari untuk menambah keceriaan pengunjung.