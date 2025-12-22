Daeng Oktaviandi Protes Legalitas Pengelolaan Angklung Udjo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Salah satu putra pendiri Saung Angklung Udjo, Udjo Ngalagena, yakni Daeng Oktaviandi Udjo, mempersoalkan legalitas pengelolaan Saung Angklung Udjo yang saat ini dikelola oleh PT Saung Angklung Udjo (SAU).

Menurut Daeng, pengelolaan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Daeng menjelaskan, Saung Angklung Udjo sebelumnya dikelola oleh PT Saung Udjo yang didirikan langsung oleh Udjo Ngalagena bersama 10 anaknya. Namun, perusahaan tersebut kini telah 'hilang' secara administratif dan hukum.

"Saat ini PT yang didirkan Pak Udjo, yaitu PT Saung Udjo, sudah tidak ada karena dibiarkan begitu saja. Secara legalitas memang dianggap hilang, tetapi saya masih memiliki akta pendiriannya dan itu masih diakui secara hukum," kata Daeng saat ditemui di Saung Angklung Udjo, Jalan Padasuka, Kota Bandung, Senin (22/12/2025).

Daeng mengaku memiliki kepentingan hukum karena merupakan salah satu pemilik tanah hibah sepersepuluh yang digunakan Saung Udjo, sekaligus pernah menjadi pemegang saham PT Saung Udjo.

Ia menuturkan, dirinya sempat tercatat masuk dalam struktur PT Saung Angklung Udjo pada 2011. Namun, keterlibatan tersebut, kata dia, terjadi karena paksaan dan disertai pemberian hibah saham.

"Ketika saya tahu ini adalah perusahaan baru, saya tidak mau menerima dan saya kembalikan hibah atau saham tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan. Sejak itu saya tidak lagi menjadi bagian dari PT Saung Angklung Udjo," paparnya.

Daeng pun mengajukan sejumlah tuntutan kepada PT Saung Angklung Udjo. Di antaranya, pertanggungjawaban atas penggunaan tanah hibah miliknya serta hilangnya PT Saung Udjo yang didirikan oleh ayahnya.